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Российскую мошенницу таки «достали» в далекой Аргентине 

Российскую мошенницу таки «достали» в далекой Аргентине 

Об экстрадиции из латиноамериканской страны некой Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в похищении полтораста сотен миллионов рублей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий релиз от МВД РФ.

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