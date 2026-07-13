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Царьград

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Зомби не будет, будет хуже: ИИ рассчитал сценарий апокалипсиса и назвал точные даты

Зомби не будет, будет хуже: ИИ рассчитал сценарий апокалипсиса и назвал точные даты

Страшный прогноз обнародовала команда специалистов Оксфордского института будущего. Под руководством доктора Ноя Хантера учёные использовали искусственный интеллект, чтобы вычислить дату конца человеческой цивилизации.

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