Зомби не будет, будет хуже: ИИ рассчитал сценарий апокалипсиса и назвал точные даты

Страшный прогноз обнародовала команда специалистов Оксфордского института будущего. Под руководством доктора Ноя Хантера учёные использовали искусственный интеллект, чтобы вычислить дату конца человеческой цивилизации.
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