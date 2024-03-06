Великолепная семерка «утопила» индексы США во вторник

Существенным снижением акций, завершилась сессия вторника на биржах США. Три основных индекса завершили день с результатом Dow Jones – 1,14% NASDAQ – 1,45% S&P500 – 1,02% Наибольшие потери наблюдались у «Великолепной Семерки» – бумаг семи технологических гигантов, суммарная капитализация которых составляет больше 20% всей капитализации рынка акций.