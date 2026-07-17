18 июля: какой сегодня день

18 июля отмечается День создания органов государственного пожарного надзора России. Точкой отсчёта в истории возникновения государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР».