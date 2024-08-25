Гороскоп для Львов на неделю с 26 августа по 01 сентября 2024

Гороскоп для Львов на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024. В последние дни августа, когда лучи солнца уже не столь жарки, а вечерние сумерки наполняются предвкушением осени, Львам открывается уникальная возможность переписать свою судьбу.