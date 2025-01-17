Автобус с российскими туристами столкнулся с цементовозом на Шри-Ланке

По данным местных СМИ, внутри ехали 30 пассажиров, 19 человек получили ранения.На Шри-Ланке автобус, в котором ехали российские туристы, столкнулся с цементовозом, сообщает телеграм-канал «RT на русском».
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