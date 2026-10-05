iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

МКС доживает последние годы, но продолжает получать современное оборудование. Новый прибор распознает 35 примесей в воздухе

МКС доживает последние годы, но продолжает получать современное оборудование. Новый прибор распознает 35 примесей в воздухе

Газоанализатор-ФС непрерывно контролирует атмосферу станции и способен выявлять потенциально опасные концентрации веществ На Международной космической станции начали использовать оборудование, способное в автоматическом режиме контролировать состав воздуха и распознавать до 35 микропримесей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым