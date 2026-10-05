МКС доживает последние годы, но продолжает получать современное оборудование. Новый прибор распознает 35 примесей в воздухе

Газоанализатор-ФС непрерывно контролирует атмосферу станции и способен выявлять потенциально опасные концентрации веществ На Международной космической станции начали использовать оборудование, способное в автоматическом режиме контролировать состав воздуха и распознавать до 35 микропримесей.