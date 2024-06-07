Больше, но меньше: продажи новых машин в мае снизились

В прошлом месяце продажи новых легковых машин выросли на 76% по сравнению с маем предыдущего года. Однако темпы роста продаж замедляются: в мае по отношению к апрелю число проданных машин снизилось на 7%.
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