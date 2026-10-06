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Болгария отдала 2 тонны золота ЕЦБ ради перехода на евро

Болгарский национальный банк передал около 2 тонн золота Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в рамках перехода страны на евро с 1 января 2026 года.

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