Автовладельцам разрешать снимать машину с учета в случае угона

Водители в России смогут снять свою машину с учета на основании заявления о ее угоне. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля.
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