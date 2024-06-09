Страна и люди
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Страна и люди

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Автовладельцам разрешать снимать машину с учета в случае угона

Автовладельцам разрешать снимать машину с учета в случае угона

Водители в России смогут снять свою машину с учета на основании заявления о ее угоне. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля.

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