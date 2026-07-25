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Царьград

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CENTCOM предотвратило прорыв 12 судов через блокаду Ирана

CENTCOM предотвратило прорыв 12 судов через блокаду Ирана

Центральное командование вооружённых сил США сообщило о перенаправлении 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать морскую блокаду Ирана, и выводе из строя танкера M/T Lavine под флагом Мозамбика 24 июля в Оманском заливе.

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