CENTCOM предотвратило прорыв 12 судов через блокаду Ирана

Центральное командование вооружённых сил США сообщило о перенаправлении 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать морскую блокаду Ирана, и выводе из строя танкера M/T Lavine под флагом Мозамбика 24 июля в Оманском заливе.
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