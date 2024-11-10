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Царьград

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В Самаре мигрант лишился гражданства за неявку в военкомат

В Самаре мигрант лишился гражданства за неявку в военкомат

Ему придется срочно покинуть Россию.По информации, предоставленной ГУ МВД по Самарской области, решение о прекращении гражданства было принято в связи с нарушением мигрантом обязательств, связанных с получением паспорта гражданина России.

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