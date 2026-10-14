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Татар-информ

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После истории с издевательствами над собакой в Казани назначена судмедкэспертиза

После истории с издевательствами над собакой в Казани назначена судмедкэспертиза

После того, как в Казани неизвестный мужчина покалечил бездомную собаку Белку, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани.

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