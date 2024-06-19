Ансамбль «Огоньки» из Братска завоевал гран-при Всероссийской олимпиады

В Санкт-Петербурге состоялся финал Всероссийской танцевальной олимпиады. На пути к финалу хореографические коллективы прошли через отборочные этапы, которые проводились в пяти крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Ярославле.