ЮЮ

Юлия Юлия

Вечная память! Вот настоящий РУССКИЙ человек!!! Царствие Небесное! Вот и разница вам! Есть ЛЮДИ в России, а есть мрази , душу за деньги продавшие! Хочется этих всех с стенке, тварей! Сейчас время всех определит!