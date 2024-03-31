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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

На гибель офицера спецназа ГРУ в «Крокус Сити». Две пули в живот, одна в лицо… Это очень красноречивые ранения.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Вечная память! Вот настоящий РУССКИЙ человек!!! Царствие Небесное! Вот и разница вам! Есть ЛЮДИ в России, а есть мрази , душу за деньги продавшие! Хочется этих всех с стенке, тварей! Сейчас время всех определит!
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8 час.
НН
Надежда Никитина
Царствие небесное.
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6 час.
Алекс Сэм
Пусть земля ему будет пухом.
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