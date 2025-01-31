Поддержка семьям погибших при обстреле ВСУ в Курской области: помощь гарантирована

После трагического инцидента в Курской области, где мирные жители стали жертвами обстрела ВСУ, временно исполняющий обязанности главы региона гарантировал всестороннюю поддержку семей погибших, включая помощь в организации похорон.
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