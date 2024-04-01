В деревне Лумбуши береговая полоса озера подверглась «реконструкции»

Масштабные строительные работы возмутили граждан, но ускользнули от правоохранителей После банкротства Медвежьегорского молокозавода территория бывшей фермы в Лумбушах была разделена на несколько земельных участков и в рамках конкурсного производства выставлена на продажу.
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