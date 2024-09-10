В ЦПВС сообщили о 20 нарушениях возглавляемой США коалицией в небе над Сирией

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан I ранга Олег Игнасюк в ходе брифинга 10 сентября сообщил о зафиксированных российскими военнослужащими нарушениях возглавляемой США коалицией в небе над Сирийской Арабской Республикой за сутки.