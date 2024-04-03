Шойгу рассказал Лекорню о выявлении "украинского следа" в расследовании теракта

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе телефонных переговоров "настойчиво пытался убедить" своего российского коллегу Сергея Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщили в Минобороны России.