Шойгу рассказал Лекорню о выявлении "украинского следа" в расследовании теракта

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе телефонных переговоров "настойчиво пытался убедить" своего российского коллегу Сергея Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщили в Минобороны России.
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