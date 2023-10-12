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Поврежденный на Курилах подводный кабель связи частично восстановлен

Поврежденный на Курилах подводный кабель связи частично восстановлен

В четверг временная схема оказания услуг связи на островах Южной группы Курильской гряды в Сахалинской области была восстановлена благодаря уцелевшим жилам поврежденного волоконно-оптического подводного кабеля.

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