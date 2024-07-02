Ой! Что теперь будет? Дети Пугачевой выдали секрет звездной матери

Быть звездным ребенком — это прекрасно, но каково приходится звездным родителям, которые вынуждены еще более тщательно следить за своими детьми и контролировать их слова каждую секунду, чтобы маленькие наследники не сболтнули лишнего о секретах семейства? К тому же, дети могут делать это не со зла.
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