Ой! Что теперь будет? Дети Пугачевой выдали секрет звездной матери

Быть звездным ребенком — это прекрасно, но каково приходится звездным родителям, которые вынуждены еще более тщательно следить за своими детьми и контролировать их слова каждую секунду, чтобы маленькие наследники не сболтнули лишнего о секретах семейства? К тому же, дети могут делать это не со зла.