Мостовой о ЦСКА: «А чем был плох Федотов? Что-то не слышу упреков в адрес Николича. Неплохая команда, но они не справляются с лидерами – в таком случае вопросы к Марко»

«Поражения ЦСКА в матчах с российскими топ-клубами – это не тенденция. Надо спросить: а чем был плох Федотов? Что-то я не слышу упреков в адрес Николича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Батраков о Европе: «В мечтах есть, но сейчас все мысли с «Локо». Хочу показать результат на длинной дистанции»
- Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Муравьева, Акатьева, Петросян, Горбачева, Яметова, Синицына покажут короткие программы
- Александр Лакерник: «Я скептически относился к возвращению Игнатовой, но посмотрел видео ее четверного лутца... Думаю, возвращение реально»
Свежие комментарии