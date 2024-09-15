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Мостовой о ЦСКА: «А чем был плох Федотов? Что-то не слышу упреков в адрес Николича. Неплохая команда, но они не справляются с лидерами – в таком случае вопросы к Марко»

«Поражения ЦСКА в матчах с российскими топ-клубами – это не тенденция. Надо спросить: а чем был плох Федотов? Что-то я не слышу упреков в адрес Николича.

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