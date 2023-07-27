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Ниже самого низкого дна...

Ниже самого низкого дна...

Минус еще одна страна для нашего туриста - конечно, если он уважает свою страну хоть немного. Читаю, перечитываю, глазам не верю! Это правда Италия?  Земля, породившая Леонардо да Винчи,  Рафаэля, Микеланджело,  Данте Алигьери, наконец, или хуторская лавочка? Новость дня: "Украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди…" получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" в Италии.

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