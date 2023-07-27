Ниже самого низкого дна...

Минус еще одна страна для нашего туриста - конечно, если он уважает свою страну хоть немного. Читаю, перечитываю, глазам не верю! Это правда Италия? Земля, породившая Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Данте Алигьери, наконец, или хуторская лавочка? Новость дня: "Украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди…" получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" в Италии.
Популярные статьи
- 200 млн наличкой, украшения и одежда на сотни миллионов — СКР "спалил" имущество заслуженного судьи России. Очередной коррупционный скандал
- После прорыва в районе Сватово ВС РФ смогли продвинуться вперед на 6 км за сутки
- Удар натовской ЧВК "Украина" по Крымскому мосту и наш удар по Одессе. Кстати, "Ониксами" мы отправили ещё пару укрогенералов к чертям
Свежие комментарии