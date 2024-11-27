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Дубинский: Зеленский сократит население до 10 млн человек ради Евросоюза

Дубинский: Зеленский сократит население до 10 млн человек ради Евросоюза

Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский надеется упростить процесс вступления в ЕС, снизив численность проживающих в державе граждан в четыре раза.

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