Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский надеется упростить процесс вступления в ЕС, снизив численность проживающих в державе граждан в четыре раза.
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