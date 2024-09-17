Искусственный интеллект в помощь химикам

С 9 по 15 сентября магистранты направления подготовки «Химия», младшие научные сотрудники лаборатории биологически активных соединений и биокомпозитов Тульского государственного университета Татьяна Лаврова и Максим Челюканов проходили стажировку в Научно-образовательном центре инфохимии Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).