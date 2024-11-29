Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor kim
    Возникают вопросы: "Почему сирийская армия такая слабая и почему мы не перестаем верить Эрдогану".Сирия теряет Алеппо
  • Tania Еременко
    Если Вы со мной согласны, то почему не поставили мне зелёненькую. Владимир?Ребёнок иноземцев...
  • Владимир Елкин
    Татьяна! Вы правы! Позор тем, кто безучастно смотрел на избиения российского школьника приезжим узбеком! Нашим пацана...Ребёнок иноземцев...

Попытка майдана в Грузии

Попытка майдана в Грузии

Ночью в Грузии была такая себе попытка майдана.1. Протесты начались еще с вечера. В них участвовала и французская бабка, которая у грузин пока за президента и которая объявила себя единственной легитимной властью в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже французская бабка не хочет потерять власть в Грузии - этим и объясняется попытка грузинского майдана. Даже фантазировать не надо кто за всем этим безобразием стоит на самом деле и дергает за ниточки... это те же кто реально опустил украину, а теперь решил взяться за Грузию...  Разжигают костры по периметру России...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх