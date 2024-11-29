Ночью в Грузии была такая себе попытка майдана.1. Протесты начались еще с вечера. В них участвовала и французская бабка, которая у грузин пока за президента и которая объявила себя единственной легитимной властью в стране.
Попытка майдана в Грузии
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже французская бабка не хочет потерять власть в Грузии - этим и объясняется попытка грузинского майдана. Даже фантазировать не надо кто за всем этим безобразием стоит на самом деле и дергает за ниточки... это те же кто реально опустил украину, а теперь решил взяться за Грузию... Разжигают костры по периметру России...
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13 час.
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