Попытка майдана в Грузии

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Похоже французская бабка не хочет потерять власть в Грузии - этим и объясняется попытка грузинского майдана. Даже фантазировать не надо кто за всем этим безобразием стоит на самом деле и дергает за ниточки... это те же кто реально опустил украину, а теперь решил взяться за Грузию... Разжигают костры по периметру России...