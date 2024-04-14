Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии

ольга волкова

Сколько можно об одном и том же." Королевскую семью" что ли обидели.Сколько можно унижать наших полицейских.Они просто выполняли свою работу,а эти должны жить на территории посольства.А то ввозят кишлаки из 20 человек на одного какого то помощника!!!!