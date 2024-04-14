На днях произошёл весьма курьёзный случай. Силовики, в поисках нелегальных мигрантов, слегка перестарались.
Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии
Комментарии
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ольга волкова
Сколько можно об одном и том же." Королевскую семью" что ли обидели.Сколько можно унижать наших полицейских.Они просто выполняли свою работу,а эти должны жить на территории посольства.А то ввозят кишлаки из 20 человек на одного какого то помощника!!!!
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3 час.
Поля Русс
Полицейским и оперативникам- Респект и Уважение!!!Трясите этих приезжих упырков как можно больше…до тошноты…до их издых….
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2 час.
Владимир Аверков
дипломат должен жить на территории посольского городка,а не в обычной съёмной квартире.....а завтра он палатку поставит у Патриарших-и его трогать не моги???
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1 час.
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