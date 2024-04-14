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Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии

Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии

На днях произошёл весьма курьёзный случай. Силовики, в поисках нелегальных мигрантов, слегка перестарались.

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Комментарии
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ольга волкова
Сколько можно об одном и том же.&quot; Королевскую семью&quot; что ли обидели.Сколько можно унижать наших полицейских.Они просто выполняли свою работу,а эти должны жить на территории посольства.А то ввозят кишлаки из 20 человек на одного какого то помощника!!!!
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3 час.
Поля Русс
Полицейским и оперативникам- Респект и Уважение!!!Трясите этих приезжих упырков как можно больше…до тошноты…до их издых….
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2 час.
Владимир Аверков
дипломат должен жить на территории посольского городка,а не в обычной съёмной квартире.....а завтра он палатку поставит у Патриарших-и его трогать не моги???
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1 час.

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