За что можно получить налоговый вычет?

В России налог на доходы физических лиц, известный как НДФЛ, должен уплачиваться с любых доходов. Обычно эти обязательства ложатся на работодателя, который удерживает необходимую сумму и выдает остаток заработной платы.
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