В Бердске простятся с молодым сотрудником администрации

Ведущий эксперт пресс-центра администрации Бердска Кирилл Слепаков ушел из жизни в 22 года. О скоропостижной смерти сотрудника сообщил в своем телеграм-канале глава города Бердска Роман Бурдин: «С прискорбием узнал, что не стало молодого, творческого и увлеченного работой сотрудника администрации Слепакова Кирилла Александровича.