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В Бердске простятся с молодым сотрудником администрации

В Бердске простятся с молодым сотрудником администрации

Ведущий эксперт пресс-центра администрации Бердска Кирилл Слепаков ушел из жизни в 22 года. О скоропостижной смерти сотрудника сообщил в своем телеграм-канале глава города Бердска Роман Бурдин: «С прискорбием узнал, что не стало молодого, творческого и увлеченного работой сотрудника администрации Слепакова Кирилла Александровича.

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