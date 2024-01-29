В Бердске простятся с молодым сотрудником администрации

Ведущий эксперт пресс-центра администрации Бердска Кирилл Слепаков ушел из жизни в 22 года. О скоропостижной смерти сотрудника сообщил в своем телеграм-канале глава города Бердска Роман Бурдин: «С прискорбием узнал, что не стало молодого, творческого и увлеченного работой сотрудника администрации Слепакова Кирилла Александровича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии