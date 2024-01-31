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Верховный суд Карелии признал тарифы на тепло для населения вне закона

Как судебные решения о тарифах отразятся на кошельках граждан?  Текст и фото: Антонина Кябелева В январе 2024 года Верховный суд Республики Карелия принял два принципиальных решения, которые касаются тарифов на теплоснабжение, установленных для населения.

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