Петрозаводчане массово приходят на выставку трофейной техники

Выставка военной техники на территории ТРЦ «Лотос Плаза» будет работать до 3 января 7 декабря в Петрозаводске состоялось торжественное открытие выставки трофейной техники, подбитой и захваченной российскими войсками в ходе специальной военной операции.
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