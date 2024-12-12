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В московской гимназии детям рассказали об экстремизме… на примере участников СВО

В московской гимназии детям рассказали об экстремизме… на примере участников СВО

У московской полиции своеобразные представления об экстремистах.В одной из московских элитных гимназий дамы - инспекторы по делам несовершеннолетних провели дежурную встречу со старшеклассниками на тему опасности экстремизма.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
Русской общине нужно бы взять на контрольэто дело и подать жалобу в прокуратуру и СК на эту полуцейскую чиновницу за дескридетацию СВО.
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13 час.

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