В московской гимназии детям рассказали об экстремизме… на примере участников СВО

У московской полиции своеобразные представления об экстремистах.В одной из московских элитных гимназий дамы - инспекторы по делам несовершеннолетних провели дежурную встречу со старшеклассниками на тему опасности экстремизма.
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