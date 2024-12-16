ГУРБ Подмосковья предупредило о новой схеме мошенничества в онлайн-играх

Мошенники обманули студента колледжа при продаже аккаунта в онлайн-игре. В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья сообщили, что молодой человек пытался совершить сделку на специальном сайте, но вместо продажи аккаунта на его имя оформили кредитную карту и похитили деньги.
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