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Царьград

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Мосбиржа в августе 2026 года увеличила торги драгметаллами до ₽506 млрд

Мосбиржа в августе 2026 года увеличила торги драгметаллами до ₽506 млрд

В августе 2026 года объем торгов драгоценными металлами на Мосбирже достиг ₽506,1 млрд, увеличившись в 2,1 раза относительно 2025 года.

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