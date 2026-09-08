Мосбиржа в августе 2026 года увеличила торги драгметаллами до ₽506 млрд

В августе 2026 года объем торгов драгоценными металлами на Мосбирже достиг ₽506,1 млрд, увеличившись в 2,1 раза относительно 2025 года.
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