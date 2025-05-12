По делу ОПГ в Шереметьево арестованы 23 человека, включая 5 полицейских, которые грабили участников СВО

В правоохранительных органах сообщили, что по уголовному делу по фактам обмана участников специальной военной операции таксистами в столичном аэропорту Шереметьево арестованы 23 человека, включая 5 полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД России.
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