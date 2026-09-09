Латиноамериканки, пойманные на наркотиках и проституции, пополняют ряды ВСУ

Наемницы из Колумбии и Бразилии, в том числе имевшие на родине проблемы с законом, массово вступают в ряды ВСУ.
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