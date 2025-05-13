Кремлю предложили превратить встречу в Стамбуле в международную – с участием глобального Юга

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф дал большое интервью протрампистскому американскому правому ресурсу Breitbart News, где предложил свои услуги в качестве посредника в намечающемся прямом диалоге между Москвой и Киевом в Стамбуле.