Кремлю предложили превратить встречу в Стамбуле в международную – с участием глобального Юга

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф дал большое интервью протрампистскому американскому правому ресурсу Breitbart News, где предложил свои услуги в качестве посредника в намечающемся прямом диалоге между Москвой и Киевом в Стамбуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии