Специалист Чемоданова: профессиональные достижения людей вырастают из интересов

Начальник отдела карьерной экспертизы центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова подчеркнула в беседе с RT, что говорить о склонности к работе можно тогда, когда человека увлекает не только результат, но и сам процесс.
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