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Пронедра

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Почему на Радоницу говорят «Христос Воскрес!»

Почему на Радоницу говорят «Христос Воскрес!»

Почему на Радоницу говорят «Христос Воскрес!» Анна ФедороваСпустя неделю после Пасхи Христовой в церковном календаре наступает день, известный как «Радоница».

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