Медвежий угол

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Мигрантам помогали с пропиской москвичи. Участковые накрыли канал нелегальной миграции

Мигрантам помогали с пропиской москвичи. Участковые накрыли канал нелегальной миграции

Всем привет, друзья. Сегодня у нас новости о подсобниках нелегальных мигрантов. Который ещё и на этом и зарабатывают.

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Комментарии
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Н
Николай
Пусть теперь не ноют те,кто им помогает,прописками,жильем и т.д
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13 час.
ЮК
Юрий Кушнарев
рыбка протухла и давно
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6 час.
Зоя Копань
Да это далеко не шутка если славянин из прибалтийских стран хочет получить гражданство РФ, то ему надо сначала получить гражданство Таджикистана, а потом все пойдёт как по маслу!
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6 час.

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