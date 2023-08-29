Мигрантам помогали с пропиской москвичи. Участковые накрыли канал нелегальной миграции
Всем привет, друзья. Сегодня у нас новости о подсобниках нелегальных мигрантов. Который ещё и на этом и зарабатывают.
Комментарии
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Пусть теперь не ноют те,кто им помогает,прописками,жильем и т.д
Да это далеко не шутка если славянин из прибалтийских стран хочет получить гражданство РФ, то ему надо сначала получить гражданство Таджикистана, а потом все пойдёт как по маслу!
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