«США хотят направить внимание не на Россию, а на Китай, Иран и страны Латинской Америки». Маск поддержал закрытие программ USAID

Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардер Илон Маск назвал жёстким, но важным решение американского правительства закрыть 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).
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