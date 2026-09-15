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Прокуратура запросила пожизненный срок для серийного маньяка Гаськова

Прокуратура РФ запросила пожизненное лишение свободы серийному маньяку Алексею Гаськову. Об этом 15 сентября сообщил Telegram-канал «112».

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