Украинское население устало и не хочет "возиться" с пророссийскими территориями, отмечает французский генерал Тренкан

Владимир Елкин Поэтому и не надо жалеть ту часть Украины, что молится на бандерлогов! Нужно воспользоваться опытом США и применить ковровые бомбардировки тех территорий, где сосредоточены запасы армии Украины, не жалея ничего и никого! Или мы опять будем "добренькими" за счет крови наших пацанов в военной форме???

Homo Sapiens а тебя ковровым бомбардировкам подвергали? А надо бы! война сладка тому ,кто её не изведал! Легко быть генералом диванных войск, трындеть в интернетах, требуя кого-то бомбить...