На Западе начинают понимать, что Украина – это не единообразная территория с однородным русофобским населением.
Украинское население устало и не хочет "возиться" с пророссийскими территориями, отмечает французский генерал Тренкан
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Поэтому и не надо жалеть ту часть Украины, что молится на бандерлогов! Нужно воспользоваться опытом США и применить ковровые бомбардировки тех территорий, где сосредоточены запасы армии Украины, не жалея ничего и никого! Или мы опять будем "добренькими" за счет крови наших пацанов в военной форме???
Ответить
14 час.
Homo Sapiens
а тебя ковровым бомбардировкам подвергали? А надо бы! война сладка тому ,кто её не изведал! Легко быть генералом диванных войск, трындеть в интернетах, требуя кого-то бомбить...
Ответить
13 час.
Maxim Yushkin
😎 Украина в наших руках будет "чемодан без ручки", но в руках Запада будет как бомба под нашей кроватью. Вступление финнов-шведов в НАТО покажется "детским утренником". 😟
Ответить
4 час.
Свежие комментарии