Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украинское население устало и не хочет "возиться" с пророссийскими территориями, отмечает французский генерал Тренкан

Украинское население устало и не хочет "возиться" с пророссийскими территориями, отмечает французский генерал Тренкан

На Западе начинают понимать, что Украина – это не единообразная территория с однородным русофобским населением.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Поэтому и не надо жалеть ту часть Украины, что молится на бандерлогов! Нужно воспользоваться опытом США и применить ковровые бомбардировки тех территорий, где сосредоточены запасы армии Украины, не жалея ничего и никого! Или мы опять будем &quot;добренькими&quot; за счет крови наших пацанов в военной форме???
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14 час.
Homo Sapiens
а тебя ковровым бомбардировкам подвергали? А надо бы! война сладка тому ,кто её не изведал! Легко быть генералом диванных войск, трындеть в интернетах, требуя кого-то бомбить...
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13 час.
Maxim Yushkin
😎 Украина в наших руках будет &quot;чемодан без ручки&quot;, но в руках Запада будет как бомба под нашей кроватью. Вступление финнов-шведов в НАТО покажется &quot;детским утренником&quot;. 😟
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4 час.

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