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9 звездных мужчин, ставших папами в 2026 году: от первенцев до пятого ребенка

9 звездных мужчин, ставших папами в 2026 году: от первенцев до пятого ребенка

Стать отцом можно в любом возрасте — этот статус уравнивает и совсем юных, и уже зрелых мужчин, и радуются семейному счастью папы вне зависимости от количества прожитых лет.

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