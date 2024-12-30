Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Мы уже на ты ? Что-то не припомню, с какого бы это хера ?"Нам нужен опыт Б...
  • Юдкевич Сергей
    Очередную?Танкер теневого ф...
  • Юдкевич Сергей
    А что делать, если мигранские лоббисты сидят в высоких кабинетах в правительстве и в ГД? Они диктуют наим условия жиз...Хороших новостей ...

Скандальное заявление о мигрантах, внезапный поворот в деле генерала Попова, жёсткий ответ на выпад Алиева

Скандальное заявление о мигрантах, внезапный поворот в деле генерала Попова, жёсткий ответ на выпад Алиева

Царьград Фото: Freepik Жители России опешили от заявления депутата Владимира Васильева о мигрантах, в деле генерал Ивана Попова внезапный поворот, на выпад Алиева жёстко ответила актриса Яна Поплавская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
brigadier21 Snytsarienko
Не скажу за политику, а что Попову место в войсках на ЛБС - это факт. И наверное не стоит делать его освобождение достоянием широких масс если мы хотим сохранить жизнь прекрасному боевому генералу. Время его освобождения и маршруты передвижения после СИЗО надо держать в строгой тайне, более чем уверен, что укропы постараются его ликвидировать ещё до перевода на фронт.
Ответить
12 час.
Наталия
Обвинители генерала  Попова хотят  тихо &quot;сохранить лицо&quot;, замяв историю, не осудив, так как не за что, и не оправдав его, так как стыдно признать свою ангажированность с паркетными деятелями из МО.  А так есть прекрасная возможность от него избавиться руками хохлов, или своих  подлецов (все время вспоминается  история с Пригожиным ). Лучше бы он добился полного оправдания суде, а потом уже на командную должность на СВО. Целее был бы..
Ответить
11 час.
Одиссей
Ну, ладно....   Допустим, открытые двери для мигрантов обусловлены высокими политическими мотивами. Например, нам необходим мир, спокойствие и какая-никакая лояльность на наших южных границах. Мол, не пачкайте свои руки, сливайте своих бузотеров к нам, а мы уж как-нибудь с ними разберемся... Тут как-то понять можно, ибо альтернатива - полноценная граница в азиатской части и защита ее уже не от нескольких миллионов РАБОЧИХ  мигрантов, а от многомиллионных орд оголтелых вахабитов ВСЕЙ Центральной Азии. Но, почему в ответ на эти дружеские шаги мы не требуем АБСОЛЮТНОЙ лояльности от азиатских князьков??? Уж не потому ли, что они ЛУЧШЕ нас поняли, что это МЫ от них зависим в мигрантском вопросе??? И, наоборот, они давят на нас, мол, давайте деньги, услуги, уступки прочие преференции, а не то у нас ТАААААК полыхнет, что это вам (т.е., нам) мало не покажется. А полыхнуть может - Сирия не даст соврать...  Вот тот же Алиев открывает рот...  Ну, что ему мешало, даже если и есть какой-то косяк с нашей стороны, решить вопрос тихо-мирно простым телефонным разговором с Темнейшим? Так нет же!!!  Поднимается вселенский ор и хай! А если б мы от него не зависели - можно было б собрать для начала пару эшелонов с выходцами из солнечного Баку, аннулировать тем, у кого оно есть, российское гражданство и вывезти на историческую родину. Мол, разбирайся сними теперь сам. А будешь вякать - соберем еще десяток эшелонов.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх