«Единая Россия» лидирует на выборах в Орловский облсовет

После обработки 0,60% бюллетеней лидирует «Единая Россия» с 38,96% голосов, на втором месте КПРФ с 18,40%.
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