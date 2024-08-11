Чемпионка ОИ Роднина: Российский спорт пострадает из-за пропуска Олимпиады

Отсутствие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже негативно скажется на российском спорте. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась этим мнением с изданием Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии