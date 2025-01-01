Читатели Мойки78 делятся зимней новогодней сказкой в ЖК Юнтолово. И жалеют, что снегоуборочная техника счищает красоту.
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Читатели Мойки78 делятся зимней новогодней сказкой в ЖК Юнтолово. И жалеют, что снегоуборочная техника счищает красоту.