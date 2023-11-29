Ярмарка non/fictio№25 пройдет с 30 ноября по 3 декабря 2023 года

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ в этом году отмечает 25-летний юбилей. Ярмарка non/fictio№25 будет проходить с 30 ноября по 3 декабря 2023 года в Комплексе «Гостиный Двор» (Москва, ул.
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