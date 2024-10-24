Арестован киллер, стрелявший в друга Кадырова. Показал, где выбросил пистолет

Суд арестовал заказчика покушения на Алихаджиева и самого киллераКадр из видео/ГСУ СК России по Московской области Двух участников покушения на бывшего зампреда правительства Ингушетии и Чечни Шерипа Алихаджиева арестовали.
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